Panorama esportivo do dia 17 de abril de 2019

Superliga

A CBV divulgou a tabela da final da Superliga masculina de vôlei 2018/2019 com o primeiro jogo entre Sesi-SP e Taubaté (SP) marcado para a próxima terça-feira (23). A partida abrirá a série melhor de cinco jogos, que terá o quinto duelo no dia 12 de maio, caso seja necessário. Todas as partidas terão transmissão ao vivo do SporTV 2.

Casa comum

Dono da melhor campanha da fase classificatória do campeonato, o Sesi-SP abre a série em casa, na Vila Leopoldina, em São Paulo (SP). O segundo desafio será no dia 27, desta vez no ginásio do Abaeté, em Taubaté (SP), casa da equipe do Vale do Paraíba. O terceiro jogo e último confirmado será na Arena Suzano, em Suzano (SP), onde a capacidade é maior e atende um maior número de torcedores. Caso haja as outras partidas, elas também serão em Suzano.

Feminino

No naipe feminino da Superliga, a disputa do título está entre duas equipes mineiras. A primeira partida da decisão entre Itambé/Minas e Dentil/Praia Clube será neste domingo, às 11h, no Ginásio do Mineirinho, em Belo Horizonte (MG). O segundo duelo será no dia 26 de abril (sexta-feira) em Uberlândia e, se preciso for, o terceiro e decisivo duelo será no dia 3 de maio (sexta-feira), no Mineirinho, já que o Itambé/Minas fez a melhor campanha da primeira fase.

Liga Futsal

A 3ª rodada da Liga Futsal terá início sábado (20), com Jaraguá x Marreco. Entretanto, a 2ª rodada só será encerrada segunda-feira (22), com Minas x Magnus. Antes, ainda pela segunda semana de jogos da competição nacional, Cascavel e Pato farão duelo paranaense no Ginásio da Neva, na Capital do Oeste, neste feriado de Sexta-Feira Santa, às 19h15.

3ª rodada

A 3ª rodada da Liga Futsal será de novo desafio estadual para o Marechal, que na sexta-feira receberá o Foz Cataratas, no Ginásio Ney Braga. No mesmo dia, o Campo Mourão desafiará o Blumenau em Santa Catarina, enquanto no sábado o Cascavel visitará o Atlântico em Erechim (RS) e o Pato receberá o Tubarão no Dolivar Lavarda.