Panorama esportivo do dia 16 de março de 2019

Atletismo

Medalhista de bronze no revezamento 4x100m na Olimpíada Pequim 2008, em feito reconhecido apenas no ano passado, após a Jamaica perder a medalha por doping, o velocista Sandro Viana planeja estar em Tóquio 2020, mesmo tendo decidido encerrar a carreira nesta temporada, aos 42 anos. É que ele já fez os testes e está apto a ser atleta-guia na próxima Paraolimpíada.

Basquete

O Brasil vai conhecer na manhã deste sábado o seu caminho na Copa do Mundo de basquete. O sorteio das chaves terá início às 7h30 (de Brasília) em Shenzhen, na China, uma das sedes do torneio que começa no dia 31 de agosto e vai até 15 de setembro. A seleção brasileira está no pote 3, ao lado de Rússia, Austrália e Itália e pode ter, dependendo da sorte, um grupo como Grécia, Montenegro e Nova Zelândia.

Ginástica

Em um teste prévio para o Mundial de Ginástica Artística, que será em outubro, em Stuttgart, e pré-olímpico a Tóquio 2020, a seleção brasileira disputa neste fim de semana a DTB-Pokal, tradicional torneio por equipes. A competição será justamente em Stuttgart. O Brasil compete neste fim de semana com Flávia Saraiva, Jade Barbosa, Rebeca Andrade, Carolyne Pedro e Thaís Fidelis no feminino e com Arthur Zanetti, Francisco Barretto, Caio Souza, Bernardo Actos e Tomas Rodrigues no masculino.

Judô

O Brasil não teve um bom início, ontem, no Grand Slam de judô de Ecaterimburgo, na Rússia. Nenhum dos atletas da seleção brasileira conseguiu chegar às disputas por medalha. As campeãs olímpicas Sarah Menezes, que voltou ao -52 kg, e Rafaela Silva, do -57 kg, eram os destaques da equipe no primeiro dia. Ambas, contudo, perderam na estreia.

Tênis

Jaime Oncins é o novo capitão do Brasil na Copa Davis. Após a saída de João Zwetsch, a Confederação Brasileira de Tênis anunciou a mudança ontem. Oncins foi um dos tenistas que fez história na competição, integrando o time que chegou à semifinal do Grupo Mundial em 1992 e 2000, vencendo a Alemanha e a Itália, entre outros grandes países. Ele defendeu o Brasil por mais de 11 anos na competição. O novo capitão vai acompanhar alguns torneios do circuito para observar a atuação dos atletas brasileiros e adversários. De imediato, Jaime estará no Miami Open e em Roland Garros.