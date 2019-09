Panorama esportivo do dia 13 de setembro de 2019

Bom de Bola

A segunda fase regional dos Jogos Escolares Bom de Bola, competição realizada na modalidade de futebol, nas categorias 12 a 14 e 15 a 17 anos, teve início ontem e seguirá até domingo em 18 cidades: Lindoeste, Tupãssi, Santa Terezinha do Itaipu, Guaíra, Kaloré, Campo Largo, Cornélio Procópio, Planalto, Reserva do Iguaçu, Japira, Santa Fé, Jardim Olinda, Laranjal, Castro, Sapopema, Palmas e General Carneiro.

Próxima parada

Os vencedores desta etapa da competição se juntarão aos campeões da primeira fase regional, realizada no último fim de semana, rumo à fase macrorregional, que será realizada no mês de outubro em oito cidades-sede: Nova Santa Rosa, Astorga, Tuneiras do Oeste, Lapa, Paulo Frontin, Pranchita, Alvorada do Sul e Nova Santa Bárbara. Já a fase final será realizada em Campo Mourão. Ao término desta fase regional, as duas etapas terão reunido 18.577 participantes de 395 municípios.

Taça FPF

O Foz do Iguaçu FC entrará em campo amanhã para uma decisão com o Independente pela 3ª rodada da Taça FPF. O adversário é campeão do primeiro turno e o Azulão precisa vencer para seguir com chances de título no retuno. A partida está programada para as 15h no ABC. Torcedores que foram ao estádio vestidos com a camisa do azulão exclusiva para a temporada 2019 pagarão apenas R$ 5 pelo ingresso. Os valores para os demais torcedores serão R$ 20 (inteiro) e R$ 10 (meia-entrada). Mulheres, crianças e idosos têm entrada gratuita.

Estadual de Vôlei

Francisco Beltrão recebe de hoje (13) a domingo (15) a 2ª etapa do Paranaense Adulto Série B masculino de vôlei. Na liderança, com 14 pontos, está o Maringá/Amavolei, após seis rodadas na primeira etapa que aconteceu no mês de abril em Cascavel. Em segundo está o Vicente Rijo/Londrina, com 12. Três equipes somam 10 pontos: São Miguel do Iguaçu, São João do Ivaí e Araucária. Na sexta posição está o Pato Branco, com 7, enquanto Arapongas, Telêmaco Borba e Francisco Beltrão têm 5 pontos e a AABB Cascavel ainda não pontuou.