Panorama esportivo do dia 12 de outubro de 2019

Japs

Treze das 19 modalidades dos Jogos Abertos do Paraná, Divisão A, darão início à 6ª edição da competição neste sábado (12), em Toledo. Competidores terão disputas de atletismo, badminton, bocha, bolão, ciclismo, ginástica rítmica, judô, natação, rúgbi, taekwondo, tênis, tênis de mesa e xadrez neste fim de semana. A abertura oficial, com o desfile das delegações, juramento dos atletas e apresentações culturais, será às 19h30 deste sábado, no Parque Ecológico Diva Paim Barth.

Taça FPF

A Taça FPF chega ao fim de sua edição neste ano com o jogo derradeiro da final entre Nacional e Independente São-Joseense, às 15h30 deste domingo (13), no Estádio Erich George, em Rolândia. No jogo de ida, em São José dos Pinhais, os visitantes levaram a melhor por 1 a 0, o que lhes dá a vantagem do empate diante de seu torcedor para comemorar o título e a vaga na Série D do Campeonato Brasileiro.

Terceirona

A Terceira Divisão do Paranaense de Futebol chega à sua rodada de número 9 das 11 da primeira fase neste fim de semana, com cinco jogos marcados para iniciar às 15h30 de domingo (13): Verê x Colorado, Cambé x Grecal, Azuriz x Andraus, Arapongas x Campo Mourão e Araucária x Portuguesa Londrinense. Na classificação, Arapongas tem 16 pontos, Araucária e Azuriz têm 15, Iguaçu 13, Andraus 12, Verê 10, Portuguesa 8, Cambé 7, Colorado 6, Campo Mourão 4 e Grecal 2. Os quatro primeiros da 1ª fase disputarão as semifinais.

Série Ouro

Derrotado por 3 a 1 pelo Umuarama na rodada de ida das quartas de final da Série Ouro do Paranaense de Futsal, o Marechal jogará sua vida na rodada de volta, no dia 25 (sexta-feira), em Marechal Cândido Rondon. O time oestino precisará vencer em casa para levar a disputa da vaga à semifinal aos pênaltis. Já o Umuarama tem a vantagem do empate.

Feminino

Donas das melhores campanhas do Paranaense de Futebol Feminino, Toledo/Ouro Verde e Foz Cataratas/Athletico decidirão o título da edição 2019 da competição neste domingo, às 20h, no Estádio 14 de Dezembro. A partida é válida pela última 6ª e última rodada da 1ª fase e também vale vaga à Série A 2do Brasileiro de 2020. O Foz tem a vantagem do empate. Já o Toledo precisa vencer por dois gols de diferença.