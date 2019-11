Panorama esportivo do dia 12 de novembro de 2019

Série Ouro

Equipe sensação da Série Ouro do Paranaense de Futsal 2019, o Dois Vizinhos venceu o Marreco por 2 a 0, com gols de Edimar e Neném Ribeiro, e largou em vantagem na semifinal da Série Ouro, na noite de sábado (9). A volta será dia 23, em Francisco Beltrão. A outra semi foi aberta ontem à noite, com Umuarama x Foz Cataratas.

LFP

O foco de Marreco e Foz Cataratas agora passa a ser a LFP (Liga Futsal Paraná), pela qual abrirão amanhã o mata-mata das quartas de final, às 20h30 no Arrudão, em Francisco Beltrão. A volta será sábado (16), em Foz do Iguaçu.

Liga Futsal

Pela Liga Futsal, apenas o Pato, atual campeão, segue dentre os representantes do Paraná que iniciaram a competição este ano. O time de Pato Branco eliminou o Carlos Barbosa nos segundos finais da prorrogação no jogo de volta das quartas, domingo (10) de manhã, no Rio Grande do Sul. Como goleiro-linha, Di Maria marcou o gol da vitória por 1 a 0, depois de derrota pelo mesmo placar no tempo normal. Na prorrogação, a vantagem do empate era do time gaúcho, que no jogo de ida havia sido derrotado por 3 a 0, no Paraná.

Persistência

A classificação do Pato Futsal garantiu a equipe que mais buscou o resultado à semifinal. O Carlos Barbosa, depois de abrir o placar no primeiro tempo, parecia apenas querer que o tempo passasse na segunda etapa, para levar a decisão da vaga à prorrogação. Com isso, provou do ditado: “a bola paga”. Já o Pato enfrentará na semi o Jaraguá, que empatou fora de casa com o Tubarão por 1 a 1, também no domingo (10), depois de vitória por 4 a 2 no jogo de ida. O jogo de ida entre Pato e Jaraguá será em Santa Catarina, em datas a serem confirmadas.

Outra semi

A outra semi da Liga Futsal será entre Magnus e Joinville. O time de Sorocaba (SP) avançou de fase ao vencer o Campo Mourão por 4 a 1, no sábado (9), no jogo de volta das quartas. Antes, a igualdade havia prevalecido no placar no Paraná, por 2 a 2. O Joinville avançou com um empate por 2 a 2 fora de casa com o Corinthians, depois de ter vencido em casa por 3 a 1.