PANORAMA ESPORTIVO: DAZN

O DAZN, maior serviço de streaming esportivo do mundo, traz um final de semana bastante movimentado: com rodadas quentes nos principais campeonatos de futebol da Europa (Italiano, Inglês e Francês), além da Liga Mexicana – que começa a disputa para conhecer o campeão do segundo turno – e do basquete europeu com duelo importante na luta pelo topo da classificação.

Francês e Inglês

Neste sábado (11), Bordeaux e Olympique Lyonnais, que estão empatados em pontos na parte intermediária da tabela, duelam por uma chance de brigar pela classificação à Liga Europa da próxima temporada. No mesmo dia, a bola também rola na Terra da Rainha, com partidas envolvendo Manchester United e Everton. Na briga por uma vaga entre os quatro melhores clubes da Inglaterra, os Red Devils recebem o Norwich City, lanterna da competição, que precisa voltar a vencer para sonhar com a permanência na elite. Já o Everton mede forças com o Brighton para afastar de vez o perigo do rebaixamento.

Italiano

Já o Campeonato Italiano – que terá o Milan, novo clube de Ibrahimovic, abrindo as disputas da 19ª rodada da Série A -, tem como grande destaque a luta pela ponta da tabela entre Juventus e Internazionale: no sábado, o clube de Milão, líder com 45 pontos e 24 gols de saldo, recebe a surpresa Atalanta, que faz boa campanha e quer entrar no G4. Um dia depois, a Velha Senhora, que possui a mesma pontuação do rival, mas com seis gols a menos, visita a forte equipe da Roma, que está em quarto. Por fim, há o início das disputas do segundo turno do Campeonato Mexicano (Liga MX), chamado de Clausura, com o duelo entre Tigres e Atlético San Luis.

Paranaense

Já o Campeonato Paranaense, anunciado ainda em dezembro como o primeiro estadual do Brasil ser transmitido pela DAZN, terá início no próximo fim de semana, com União x Athletico em jogo único no sábado (18), às 17h, em Francisco Beltrão. A Federação Paranaense anuncia esta partida com transmissão pela plataforma de streaming, mas o time rubro-negro da capital ainda negocia assinar o contrato, que estipula R$ 370 mil para cada um dos 12 times do Estadual se todos assinarem.