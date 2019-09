Panorama regional do dia 11 de setembro de 2019

Cuidando da terra

Os agricultores de Jesuítas estão recebendo, de forma subsidiada, o serviço de curva de nível em suas propriedades, numa parceria entre o Município e a Itaipu. Estão previstas também a recuperação de nascentes e o cascalhamento de estradas. No ano passado, 16 produtores foram beneficiados e neste ano, até o momento, seis produtores já foram atendidos. “Esse é um importante incentivo, pois o subsídio de até 80%, dependendo do rendimento das máquinas, é pago pela prefeitura e pela Itaipu”, afirma o prefeito de Jesuítas, Junior Weiller.

Contas aprovadas

A Câmara de Vereadores de Capitão Leônidas Marques aprovou por unanimidade a prestação de contas do exercício 2017 da administração municipal em reunião segunda-feira (9). Elas foram previamente analisadas pela Comissão de Finanças e Orçamentos e Fiscalização, que apreciou a matéria e emitiu parecer favorável conforme o Tribunal de Contas do Estado. “Ter as contas aprovadas demonstra total lisura na aplicação dos recursos públicos por parte da nossa administração. Cumprimos as metas previstas pela lei”, considera o prefeito Cláudio Quadri.

Destinação correta

A Prefeitura de Assis Chateaubriand informa que, a partir desta semana, galhos, folhas e gramas retirados pela população devem ser levados para o Viveiro Municipal e não mais ao Aterro Sanitário. Já os entulhos continuam tendo como destino o Aterro. A mudança tem por objetivo a destinação ambientalmente correta dos chamados resíduos verdes, que serão triturados e transformados em adubo. Em hipótese alguma devem ser descartados com materiais de construção civil, pneus e outros.

Saúde da Família

Ibema realiza de 23 a 27 de setembro a segunda edição da Semana da Saúde da Família. A programação reserva combate ao mosquito transmissor da dengue, febre amarela e chikungunya, promoção de práticas corporais, atividades físicas e de lazer nas escolas e prevenção ao uso de álcool, tabaco e drogas. Uma das ações será a palestra com Cristiano de Souza, sobre Prevenção ao Suicídio, uma das principais causas de mortes de jovens no Brasil. A palestra será às 19h do dia 27 de setembro, no Centro Cultural.

Apagões

Agricultores e empresários da região de Santa Helena se reúnem nesta quinta-feira (12) com o diretor de Distribuição da Copel, Maximiliano Andres Orfali. Eles vão cobrar medidas sobre as frequentes quedas de energia que estão ocorrendo em alguns municípios diversas vezes ao dia, o que causa prejuízo com a morte de suínos, frangos e peixes. A reunião contará com líderes dos municípios de Pato Bragado, Entre Rios do Oeste e Missal, que sofrem situações semelhantes e buscam solucionar o problema.

Prêmio para a Apae

A Apae de Cafelândia foi premiada com o Selo Sesi ODS, um reconhecimento pelo projeto “Pontos e Mosaicos Especiais – Pedacinhos de Carinho”, da professora Regina Sganzerla Pires e seus alunos na disciplina de Artes. “Estamos sempre buscando incentivar os professores a criarem diversas ações para estimular os nossos alunos e quem sabe conquistar prêmios como esse”, comentou a diretora da Apae, Ana Claudia Moratelli.