Panificadoras irão vender pão francês mais barato no Dia Mundial do Pão

O pãozinho francês é preferência nacional quando o assunto se trata de pão. É um alimento nutritivo, prático, financeiramente acessível e que poderia ser mais barato se os impostos não fossem tão altos. Para mostrar o “peso” que esta taxa tem no preço final do produto, no dia 16 de outubro, panificadoras de Cascavel venderão o famoso pãozinho sem cobrar os 22,5% de tributos que incidem sobre ele.

Para os empresários do setor, por ser um item imprescindível na alimentação das famílias, esse imposto deveria ser reavaliado. Sem ele o consumo aumentaria e, consequentemente, aqueceria a economia do país. A medida, inclusive, exige certa urgência, pois as vendas estão em queda. De acordo com a Associação Brasileira da Indústria da Panificação e Confeitaria (Abip), de 2017 para 2018 houve uma queda de 4,61% na venda do pão francês no Brasil. Considerando que ele representa, sozinho, 45% da venda de pães no país, este índice passa a preocupar ainda mais a categoria.

Ação estadual

A venda do pão francês sem impostos é realizada em parceria entre o Sindicato da Panificação e Confeitaria do Oeste do Paraná (Sindap), Sindicato das Indústrias de Panificação e Confeitaria do Norte do Paraná (Sindpanp), Sindicato das Indústrias de Panificação e Confeitaria dos Campos Gerais (Sindpan-Campos Gerais) e o Sindicato das Indústrias de Panificação e Confeitaria no Estado do Paraná (Sipcep), em comemoração ao Dia Mundial do Pão. O objetivo é destacar a data por meio do incentivo à compra do pão francês e de outros produtos nos estabelecimentos envolvidos na ação.

Para o presidente do Sindap, Gilberto Bordin, “a campanha traz benefícios tanto para os consumidores, que desfrutam de um valor reduzido, como para os empresários, que neste dia registram boa movimentação financeira e têm a oportunidade de conquistar novos clientes”.

O Dia Mundial do Pão foi instituído em 2000, em Nova Iorque, pela União dos Padeiros e Confeiteiros.

Panificadoras participantes

