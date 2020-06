Pandemia de zika?

Uma nova linhagem do vírus da zika está em circulação no Brasil, revelou uma pesquisa da Fiocruz Bahia, publicada no início de junho. O estudo detectou sequências genéticas de um tipo africano da zika, que até então não tinha circulado no País – por ser novo, os pesquisadores alertam que o vírus tem potencial para gerar uma epidemia, uma vez que a maior parte da população não tem os anticorpos específicos. Neste ano, porém, o total de infecções por zika ainda é menor do que o número de registros de dengue e chikungunya.

O novo tipo de zika foi identificado em duas regiões diferentes no Brasil: no Sul, especificamente no Rio Grande do Sul, e no Sudeste, no Rio de Janeiro. A descoberta foi feita a partir de uma ferramenta de monitoramento genético que analisa sequências disponíveis em banco de dados públicos.