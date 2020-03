Pandemia de coronavírus cancela eventos esportivos no mundo todo

Zurique – No mesmo dia em que a Organização Mundial da Saúde declarou pandemia mundial de coronavírus, ontem (11), organizadores de eventos esportivos não perderam tempo e anunciaram cancelamentos ou disputas sem público em diferentes modalidades.

Até então, fora da Ásia, epicentro da disseminação do vírus, apenas na Itália e no Paraguai, onde a população foi posta de “quarentena”, tais medidas já haviam sido anunciadas. Agora, a Argentina anunciou a suspensão de eventos esportivos durante este mês de março, sem entrar no mérito das disputas organizadas pela Conmebol e pela Fifa.

Essas duas entidades, aliás, discutem a possibilidade de as Eliminatórias Sul-Americanas terem as primeiras rodadas adiadas. Elas estão marcadas para ocorrerem de 26 a 31 de março.

Na Espanha, que ontem (11) recebeu Valencia x Atalanta, pela Liga dos Campeões, com portões fechados, a final da Copa do Rei, entre Real Sociedad e Athletico Bilbao será adiada, mesmo estando marcada para o dia 18 de abril. Já uma reunião nesta quinta-feira (12) deliberará sobre a paralisação dos campeonatos nacionais.

Na Alemanha, o Borussia Mönchengladbach venceu ontem o Colônia, por 2 a 1, com o Estádio Borussia-Park vazio. Foi a primeira vez que o Campeonato Alemão teve um jogo com portões fechados, em 58 anos de história.

Outras modalidades olímpicas

O alarde mundial fez instituições de outras modalidades esportivas ligarem o sinal de alerta. A Federação Internacional de Ginástica anunciou o cancelamento de dois torneios de ginástica artística (a etapa da Copa do Mundo de Suttgart, na Alemanha, e a Copa Jesolo, na Itália) e o adiamento de mais três: a Copa do Mundo de Pesaro de Ginástica Rítmica agora ocorrerá de 3 a 6 de junho; a Copa do Mundo de Brescia da Ginástica de Trampolim será nos dias 19 e 20 de junho e a Copa do Mundo de Ginástica Artística por Aparelhos de Doha, no Catar, será de 3 a 6 de junho.

Já a Federação Internacional de Karatê anunciou um novo torneio para fechar o ranking de classificação para a Olimpíada de Tóquio. A Premier League de Madri vai ocorrer de 17 e 19 de abril, na Espanha, em substituição à Premier League de Rabat, que seria no Marrocos e foi cancelada. O Pré-Olímpico Mundial de Paris, última via de classificação para Tóquio 2020, também vai ocorrer sem a presença de público, de 8 a 10 de maio.

Outras modalidades olímpicas sofrem com o coronavírus. No tênis de mesa, o Aberto do Japão foi cancelado, enquanto no judô todos os eventos até abril foram suspensos e no tênis o Masters 1000 de Indian Wells foi adiado.

Monitorando de perto a situação, o Comitê Olímpico Internacional, a pedido do Comitê Organizador dos Jogos Tóquio 2020, admitiu a possibilidade de adiamento da Olimpíada, ainda para esse ano. A competição está marcada para ocorrer de 24 de julho a 9 de agosto.