Pan: Vôlei de praia está garantido

Lima – Depois de vencer a Costa Rica na estreia, a dupla brasileira Oscar Brandão e Thiago Dealtry Barbosa voltou à quadra nessa quinta-feira (25) para enfrentar os uruguaios Mauricio Vieyto e Marco Cairus. Deu Brasil mais uma vez: 2 sets a 0. E os brasileiros já estão classificados para a próxima fase do Pan de Lima. Na última rodada do Grupo C, Oscar e Thiago vão enfrentar Cuba nesta sexta-feira, às 15h (de Brasília).

As meninas estão com 100% de aproveitamento no Pan de Lima. Ângela Rebouças e Carol Horta derrotaram as chilenas María Rivas e Maria Mardones por 2 sets a 0, parciais de 21/16 e 21/19, e estão classificadas para a próxima fase da competição. Na próxima rodada, nesta sexta (26), Ângela e Carol vão enfrentar o México, que venceu Ilhas Virgens por 2 sets a 0, em busca da terceira vitória na primeira fase.