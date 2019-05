Palmeiras vence o Botafogo e mantém liderança do Brasileirão

No Mané Garrincha, o 0 a 0 do início do confronto perdurou durante todo o primeiro tempo. Mesmo no papel de visitante, o Palmeiras teve maior domínio da partida e chegou mais ao ataque, porém pouco exigiu do goleiro alvinegro Gatito Fernández. Do outro lado, o Botafogo ficou mais com a bola, mas não conseguiu levar perigo à defesa alviverde.

O Verdão voltou do intervalo com o mesmo ímpeto da etapa inicial. Logo aos oito minutos, Dudu recebeu na área, tirou a marcação e chutou para boa defesa de Gatito. No rebote, Deyverson foi derrubado dentro da área e arbitragem assinalou pênalti para o Palmeiras. Na cobrança, Gustava Gómez bateu como manda o manual: bola para um lado, goleiro para o outro e placar aberto em Brasília: 1 a 0. Depois do gol, o jogo ganhou em movimentação. O Botafogo assustou em boa finalização de Fernando, que parou nas mãos de Weverton, aos 19, enquanto o Alviverde quase ampliou após grande jogada de Diogo Barbosa na marca dos 33 minutos.