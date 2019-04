Palmeiras e São Paulo mudam para jogo decisivo no Paulistão

São Paulo – Uma semana depois de empatarem sem gols pela primeira partida da semifinal do Campeonato Paulista, Palmeiras e São Paulo voltam a se enfrentar neste domingo, mas desta vez no Allianz Parque, às 16h, em jogo que vale vaga na decisão.

Para este reencontro, ambas as equipes terão mudanças em relação ao último compromisso. No Tricolor, a principal delas é a chegada do técnico Cuca, liberado clinicamente para sua segunda passagem pelo time do Morumbi. Já em campo o atacante Pablo, com dores musculares, é dúvida. Já Everton deve entrar no lugar de Everton Felipe no meio de campo e Arboleda assumir a vaga de Anderson Martins, com uma inflamação, na zaga.

No Verdão, Felipão volta a contar com Ricardo Goulart e Gustavo Scarpa, que foram desfalques no meio de semana contra o San Lorenzo, na Argentina, pela Libertadores. Cortado do banco de reservas em Buenos Aires por causa de um mal-estar, o lateral-direito Mayke também volta a ser opção, bem como o volante Moisés, liberado de punição na Justiça por efeito suspensivo.