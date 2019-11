Palmeiras e Corinthians fazem dérbi em São Paulo

São Paulo – Duelo de maior rivalidade em São Paulo, Palmeiras x Corinthians será destaque neste sábado (9) pela 32ª rodada do Brasileirão, às 19h, no Allianz Parque.

Apenas a vitória interessa para as duas equipes manterem vivos seus sonhos na competição. O Verdão é o único que pode tirar o título do Flamengo e quer fazer sua parte, enquanto o time alvinegro quer uma vaga na Libertadores 2020.

O Palmeiras, depois de vencer o Vasco com um time alternativo, pode ter Luiz Adriano entre os titulares. Foi ele quem marcou o gol decisivo no meio da semana. Ademais, Felipe Melo está suspenso e segue de fora do time, com Thiago Santos sendo o responsável pela proteção à linha defensiva.

Já o Corinthians, que venceu o Fortaleza e encerrou um jejum de oito jogos, segue sem o lateral-direito Fagner, lesionado. Em contrapartida, a tendência é de que o goleiro Cássio esteja em campo. No ataque, a tendência é que Mauro Boselli siga no time titular, com Vagner Love no banco de reservas.