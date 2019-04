Palmeiras desafia San Lorenzo na Argentina

O Palmeiras desafia o San Lorenzo nesta noite, às 19h15 (de Brasília), em Buenos Aires, pela 3ª rodada da fase de grupos da Copa Libertadores 2019. Sem Ricardo Goulart (foto), poupado, o Verdão defende um ótimo retrospecto como visitante no torneio continental. Das últimas sete partidas fora do País, o alviverde venceu seis e sofreu apenas uma derrota, para o Boca Juniors na semifinal da edição passada. O desempenho como visitante faz do Palmeiras o brasileiro com mais vitórias fora do Brasil no torneio, com 34. Nesta noite, novo triunfo significará um grande passo rumo à classificação para as oitavas de final. O Verdão lidera o Grupo F com 6 pontos e o San Lorenzo é o vice-líder com 4.