Palmeiras bate a Chapecoense e permanece na liderança da série A

Chapecoense e Palmeiras disputaram primeiro tempo movimentado na Arena Condá. A Chape começou um pouco melhor, chegou a marcar com Rildo, mas a arbitragem assinalou impedimento na jogada. Mas o time paulista melhorou um pouco e abriu o placar, aos 31 minutos, com Dudu aproveitando excelente jogada de Zé Rafael. Mas, na marca dos 36, a Chapecoense teve pênalti a seu favor: Everaldo bateu rasteiro, no canto direito de Weverton, e deixou tudo igual. Quase no último minuto do primeiro tempo, Marcos Rocha pegou sobra da defesa e, de primeira, finalizou para colocar o Palmeiras novamente em vantagem.

A etapa final foi menos agitada em relação à primeira. O duelo passou a ser de muita marcação. dos dois lados. O percentual de posse de bola traduziu bem isso: 50% para cada equipe. A Chape buscava o gol a todo custo. Mas a equipe paulista estava muito bem concentrada na defesa, e não levou mais gols na Arena Condá.