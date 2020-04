Pais devem agendar vacinação de recém-nascidos

Atenção, pais: quem tiver um bebê nascido no período entre 23 de março a 16 de abril deve agendar a vacinação do seu recém-nascido para aplicação das vacinas de BCG e hepatite B. O PMI (Programa Municipal de Imunização) está recebendo cadastros para programar a vacinação. Os pais devem entrar em contato pelo telefone (45) 3392-6404 e agendar a imunização dos pequenos. As doses os mantêm protegidos de doenças.

A vacinação já começa a partir desta sexta-feira e seguirá até o dia 30 de abril, inclusive no feriado. A dose será aplicada na sede do PMI, na Rua Presidente Kennedy, 2546, Centro, atrás da Floricultura Catarinense, conforme os agendamentos. A orientação na hora da vacinação é que só uma pessoa desça do veículo. Ela deverá avisar os servidores do PMI que a criança já chegou, assim, tanto bebê quanto responsável entrarão no espaço apenas para a vacinação, evitando aglomerações. A recomendação também é que só vá até o local o bebê e um responsável.

CALENDÁRIO VACINAL Por conta de determinação do Ministério da Saúde, o calendário de outras vacinas está suspenso temporariamente e ainda não há definição quando a imunização será retomada. Segundo a coordenadora do PMI, Cristina Carnaval, não há motivo para os pais se preocuparem, uma vez que as demais vacinas das crianças têm a data máxima de ser aplicada até 4 anos 11 meses e 29 dias. “Neste momento, o que é melhor fazer: a vacina atrasada ou colocar essa criança em risco e ela poder ser contaminada com o novo coronavírus? Essa decisão é no sentido de proteger as crianças”, explica.