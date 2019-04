Pagamento de IPTU e Lixo vence hoje

Atenção contribuintes cujo nome inicie com as letras de A a K, pois o prazo para pagamento à vista ou da primeira parcela de IPTU e Taxa de Lixo vence nesta quarta-feira (10). Já para os contribuintes cujo nome tenha iniciais de L a Z, o prazo é sexta-feira (12). O pagamento à vista garante desconto de 10% no IPTU.

A quitação pode ser feita em qualquer instituição financeira, casas lotéricas, correspondentes bancários e aplicativo do banco do contribuinte. Especificamente no caso do Sicoob haverá horário diferenciado de atendimento para o pagamento nas agências até dia 12 de abril, das 9h às 16h.

O contribuinte que optar pelo parcelamento pode pagar em até nove vezes, desde que a parcela mínima corresponda a 1 UFM (R$ 43,85). O vencimento da primeira parcela também será no dia 10 ou 12, de acordo com a inicial do nome.

Carnês

Contribuintes que ainda não receberam o carnê de IPTU e da Taxa de Coleta de Lixo via Correios podem solicitar a segunda via pelo do Portal do Cidadão no endereço https://cascavel.atende.net/ ou ainda ir à Secretaria de Finanças, das 8h30 às 17h. As equipes estão reforçadas para atendimento.

Para onde vai?

A arrecadação esperada para o exercício 2019 com o IPTU é de R$ 55 milhões, segundo o secretário de Finanças, Renato Segalla. Por lei, os recursos arrecadados com o tributo são destinados à Educação (25%), Saúde (15%) e o restante para as demais prioridades elencadas pelo Município.