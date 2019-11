Pacto da Infância Segura será levado a 50 municípios

Meta é uma criar rede de proteção a crianças e adolescentes do Paraná- Foto: Geraldo Bubniak/AEN

Meu Campinho — Meta é uma criar rede de proteção a crianças e adolescentes do Paraná- Foto: Geraldo Bubniak/AEN

Cascavel – Cinquenta municípios assinaram o termo de manifestação de interesse para a implantação do Pacto da Infância Segura, da Secretaria de Estado da Justiça, Família e Trabalho. A meta é envolver os municípios na força-tarefa para efetivar uma grande rede de proteção às crianças e adolescentes do Paraná. “O Pacto pela Infância Segura é uma ação muito importante para garantir a proteção de crianças e adolescentes. Ele prevê o desenvolvimento de ações conjuntas, integradas e articuladas entre a secretaria e os municípios paranaenses, para a prevenção e combate aos crimes praticados contra esse público, que deve ser protegido com prioridade”, destacou o secretário estadual da Justiça, Ney Leprevost.

“É importante que os prefeitos sejam sensibilizados da necessidade de capacitação constante de seu corpo de servidores para atuarem como garantidores dos direitos das crianças e adolescentes, preparando-os, por exemplo, para detectar sinais de violência, preencher a ficha de relato espontâneo e realizar escutas especializadas em caso de violência”, disse o chefe do Departamento de Justiça da secretaria, Felipe Hayashi.

Dentre os 50 municípios que assinaram o pacto, 12 são do oeste: Anahy, Capitão Leônidas Marques, Cascavel, Marechal Cândido Rondon, Nova Santa Rosa, Palotina, Quatro Pontes, Santa Lúcia, Santa Terezinha de Itaipu, Terra Roxa, Toledo e Tupãssi.

Na prática

O Pacto pela Infância é uma estratégia interinstitucional criada para o desenvolvimento de ações integradas destinadas ao aprimoramento do sistema de garantias, à estruturação das redes de proteção e ao aperfeiçoamento do sistema de justiça, destinados ao atendimento e à proteção da criança e do adolescente vítima ou testemunha de crimes e, também, à prevenção e repressão dos crimes e violências contra elas praticados.

Ao se integrarem ao Pacto pela Infância Segura, os municípios assumem o compromisso de desenvolver as 12 ações prioritárias da Força-Tarefa. Para aderir, os municípios devem formalizar interesse pelo email infanciasegura@sejuf.pr.gob.br.