Paciente com suspeita de covid-19 morre no HUOP

Mais uma morte com suspeita de covid-19 foi registrada nesse domingo (10) no HUOP (Hospital Universitário do Oeste do Paraná) em Cascavel. A informação foi repassada no boletim oficial desta segunda-feira (11).

Detalhes sobre o paciente só serão repassados se o caso de covid-19 for confirmado.

Segundo o boletim, três pacientes que morreram nos dias 10/04, 28/04 e 04/04 estavam confirmados para covid-19. Outros dois falecimentos registrados no dia 16/04 e 10/05 estavam com suspeita da doença e aguardam confirmação por exame. Oito óbitos suspeitos tiveram resultado negativo para covid-19.

Confira o boletim: