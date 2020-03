Paciente com suspeita de coronavírus morre no HU em Cascavel

O Hospital Universitário do Oeste do Paraná informou na tarde deste domingo (29) que o paciente, de 38

anos, encaminhado nesta madrugada (29), para a unidade hospitalar, evoluiu a óbito.

Ele estava internado em ventilação mecânica na ala Covid-19 com suspeita da doença, e não

possuía histórico de comorbidade conhecida antes do internamento. Ainda será aguardado o

resultado do exame, que deve confirmar ou descartar coronavírus.

A ala Covid-19 conta no momento com três pacientes internados, sendo um em ventilação mecânica, um paciente de 46 anos, e dois pacientes na enfermaria, um paciente, de 77 anos, e uma paciente, de 53 anos.