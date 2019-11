Outubro Rosa: Campanha teve programação especial

Apoiar, conscientizar, amar. Ativa na campanha Outubro Rosa, a Universidade Paranaense – Unipar participou de diversas ações realizadas em Cascavel. Abrindo oficialmente as atividades do mês, a comissão do Cascavel Rosa abrilhantou evento do curso de Estética e Cosmética, erguendo a bandeira de alerta à sociedade sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama e do colo uterino.

Na mesma noite, acadêmicas, professoras e comunidade prestigiaram palestra ministrada pela especialista em cuidados paliativos pelo Hospital Albert Einstein Vanessa Monteiro, que abordou o tema Estética Paliativa: não podemos curar, mas podemos paliar.

A agenda também foi repleta para o curso de Enfermagem, que levou orientação sobre métodos de prevenção da doença, realizou teste de glicemia, aferição de pressão, exame clínico das mamas e agendamento de preventivo e mamografia.

Os locais contemplados foram a Feira do Produtor de Cascavel, a USF (Unidade de Saúde da Família) do Bairro 14 de Novembro, o Terminal Urbano Oeste e o Escritório Cais Coworking.

Solidariamente, a Cipa (Comissão Interna de Prevenção de Acidentes) encabeçou, com coordenações de cursos, a campanha “Doe lenços, receba sorrisos” e, como sempre, o gesto dos acadêmicos surpreendeu. Agora, mulheres em tratamento na Uopeccan serão presenteadas para que se sintam mais alegres, lindas e com um colorido especial.

Ainda dentro da instituição palestra foi realizada para as colaboradoras dos departamentos. Saúde da Mulher foi o assunto em pauta, proferido pela enfermeira do Centro de Saúde Escola Ângela Graeff, com acadêmicos do 5º ano. A equipe contou a história do Outubro Rosa e explicou sobre o câncer de mama e de colo uterino – grupo de risco, faixa etária recomendada pelo Ministério da Saúde para fazer o exame de mamografia e o teste de papanicolau.