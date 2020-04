Organizações recebem doações no antigo Terminal Oeste de Cascavel

O Provopar possui um Ponto de Arrecadação de doações, no antigo Terminal Oeste de Cascavel denominado de Drive Thru Solidário. As pessoas só precisam chegar com seu veículo e os voluntários recolhem a doação, para evitar qualquer tipo de aglomeração.

Foi feita uma parceira uma parceria com a LBV (Legião de Boa Vontade), Pastoral da Criança e o Provopar, para que as três entidades possam receber doações no local, ampliando a rede solidária de Cascavel.

Foi decidido quem cada instituição terá seu dia de recolher as doações. Na terça-feira quem receberá será a LBV, das 13h às 18h. Já na quinta-feira quem ficará responsável pelo Ponto de Arrecadação será a Pastoral da Criança, também das 13h às 18h. No sábado, o Provopar volta à ativa, e tomará à frente das arrecadações, das 9h às 13h.

Os cascavelenses podem doar alimentos não perecíveis e produtos de higiene e limpeza. As entidades como LBV e Pastoral da Criança também recebem roupas e cobertores.