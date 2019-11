“Oração pelo Fim do Mundo”: Ballet de Londrina chega a Toledo

O Ballet de Londrina, companhia oficial da cidade com 25 anos de trajetória, e a Companhia Paranaense de Energia (COPEL), por meio do incentivo do Governo do Estado do Paraná, via PROFICE, traz ao Município de Toledo o espetáculo “Oração pelo fim do mundo” em Toledo. O evento acontecerá no dia 16 de novembro, a partir das 20h no Teatro Municipal de Toledo.

A entrada será gratuita. Os ingressos serão distribuídos uma hora antes da apresentação. A classificação indicativa para assistir a apresentação é de 16 anos.

A montagem é uma súplica de misericórdia e um grito de espanto diante dos horrores praticados pelo homem contra o próprio homem. Com cenas contundentes e uma linguagem coreográfica que conquistou um lugar singular na dança brasileira, o Ballet de Londrina aborda temas atuais e atemporais como o preconceito, a intolerância, o ataque às minorias, a violência, o bullying, as guerras, o ódio e o genocídio.

Em meio à devastação, surgem laivos para pensar a necessidade do diálogo, a urgência da empatia e a reconquista da nossa delicadeza perdida. “Mais um evento aberto ao público de forma gratuita que valoriza a cultura do nosso Estado e está chegando a Toledo. Agradecemos ao município de Londrina e a Copel pelo incentivo e a realização desse evento em nossa cidade”, destaca o Secretário da Cultura, Odemilson Elias dos Santos.