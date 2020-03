Oposição solicita ao prefeito que verba da Câmara de Umuarama seja destinada em ações de combate à Covid-19

A bancada de oposição, composta pelos vereadores Ana Novais, Deybson Bitencourt, Jones Vivi e Mateus Barreto, reuniu-se com o prefeito Celso Pozzobom na tarde desta sexta-feira (27) para tratar de ações de combate à Covid-19 e de outros assuntos referentes ao tema.

Na reunião os vereadores entregaram um ofício solicitando o remanejamento de recursos que serão depositados nos cofres da Câmara Municipal nos próximos meses para serem destinados para as áreas de saúde e assistência social, para atendimento das famílias e dos pacientes acometidos pela Covid-19, dengue e influenza A. Para tanto, deverá ser enviado projeto de lei ao Poder Legislativo Municipal, para alterar a Lei Orçamentária Anual, autorizando o remanejamento desses recursos para as áreas citadas, no valor total de R$ 2.270.000,00 (dois milhões duzentos e setenta mil reais).

Na reunião, os parlamentares também registraram preocupação e debateram sobre a possibilidade de postergação da cobrança de impostos de empresas e pessoas físicas, o acolhimento dos moradores de rua, a rede de apoio às famílias em situação de vulnerabilidade social, o número de leitos nos hospitais serem suficientes para atenderem pacientes infectados pelo coronavirus e a possibilidade de prorrogação ou não do decreto que determinou a suspensão de atividades comerciais e industriais, manifestando estarem à disposição do Município para colaborar na elaboração de medidas a serem adotadas nesse período.