Operação Semana Santa de 2020 será atípica

A Operação Semana Santa, realizada pela PRF (Polícia Rodoviária Federal) nas rodovias federais, este ano será atípica. O início está previsto para a 0h desta quinta-feira (9) e o término à meia-noite de domingo (12). Só que, ao contrário dos outros anos, desta vez não haverá reforço no efetivo, que já está reduzido e assim deve continuar, nem de abordagens a motoristas.

De acordo com o inspetor da PRF de Cascavel, Ricardo Salgueiro, serão abordados veículos com suspeita de crime e/ou com infração comprovada. Isso por conta das recomendações de combate e prevenção do novo coronavírus.

Mesmo com o movimento reduzido nas rodovias, a PRF reforça a necessidade de o motorista respeitar as leis de trânsito e seguir as recomendações para garantir uma viagem segura.