Operação Retomada Segura une forças de segurança para orientar a população e comerciantes

Com participação do Exército, Polícia Militar, Polícia Civil, Guarda Municipal, Defesa Civil e Território Cidadão, teve início hoje (7) a Operação Retomada Segura. O objetivo é garantir o cumprimento do novo decreto sobre reabertura gradativa do comércio, além dos cuidados sanitários a serem adotados por empresas e população.

Operação

Caberá ao Exército, na operação Retomada Segura, orientar a população e comerciantes do centro da cidade. A Polícia Militar, Polícia Civil e Guarda Municipal atuarão nos bairros. “A Polícia Militar estará trabalhando intensamente todo os dias, durante a operação, enquanto ela perdurar. Estamos neste primeiro momento com quatro viaturas e dois policiais em cada veículo”, explicou o subtenente Mainar Lopes.

O Secretário Antonio Volmei dos Santos, da Secretaria Municipal de Políticas Sobre Drogas e Proteção à Comunidade, disse que o contingente será disponibilizado enquanto durar a operação e que o trabalho será feito em todos os bairros da cidade.

O delegado adjunto da 15ª SDP, Fernando Zamoner, explicou que diante da situação de pandemia, a Polícia Civil se junta a esta força-tarefa para garantir a segurança e o bem estar da população. “ Desde o início deste movimento de conscientização da população, a Polícia Civil vem dando apoio de modo organizado junto às demais forças de segurança, este é um momento singular que exige integração, união de esforços. Nós temos destacado diariamente uma equipe para prestar apoio neste processo de conscientização da população com carro de som e principalmente para identificação de pontos específicos de aglomeração onde verificamos o descumprimento das regras impostas pelos órgãos de saúde e vigilância sanitária, no combate ao coronavirus”, enfatizou.

Sem aglomeração

A operação Retomada Segura marca o primeiro dia de abertura parcial do comércio de Cascavel, com o funcionamento de empresas com até nove funcionários registrados. Somente estes estabelecimentos estão autorizados a abrir as portas para atendimento ao público obedecendo as normas de segurança sugeridas pelas autoridades de saúde, para conter o avanço do coronavirus em Cascavel.