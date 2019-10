Open da Cascavel de Ouro será neste fim de semana

O Campeonato Paranaense de Velocidade terá a quinta e penúltima etapa neste fim de semana no Autódromo Zilmar Beux, em Cascavel, na região oeste do Estado. Serão disputadas as categorias Marcas A, Marcas B, Turismo A, Turismo B e Turismo C, com validade também Campeonato Metropolitano de Cascavel,

Também fará parte da programação a Fórmula Academy, categoria de monoposto. A promoção e a organização são do Automóvel Clube de Cascavel, com supervisão da Federação Paranaense de Automobilismo (FPrA).

A competição será Open da Cascavel de Ouro, marcada para 3 de novembro. Essa será a última oportunidade de pilotos e equipe testarem os carros em ritmo de competição.

Toda programação será desenvolvia no sábado e no domingo. No sábado, a programação começam às 8h10, com treinos livres; das 12h40 às 12h55, será disputado o treino classificatório da Fórmula Academy; das 15h30 às 15h45, treino classificatório de Marcas; das 15h50 às 16h05, treino classificatório de Turismo; às 16h25, largada da 1ª prova da Fórmula Academy (20 minutos, mais uma volta); e às 17h15, largada da 1ª prova de Marcas (30 minutos, mais duas voltas).

Já no domingo, a programação prevê para as 9h40, largada da 1ª prova de Turismo (30 minutos, mais duas voltas); às 10h40, largada da 2ª prova da Fórmula Academy (20 minutos, mais uma volta); às 11h25, largada da 2ª prova de Marcas (30 minutos, mais duas 2 voltas); às 12h20, largada da 2ª prova de Turismo (30 minutos, mais duas voltas); e às 13h, pódio das categorias Fórmula Academy, Marcas e Turismo.