ONU faz levantamento sobre casos de gravidez na adolescência na região oeste 

Representantes das Secretarias de Educação, Dejair Márcio, da Saúde, Monica Grando Grutzmacher, e do Núcleo Regional de Educação, Adriana Furlanetto, estiveram reunidos ontem (16) na Prefeitura de Cascavel com Cintia Cruz, analista técnica do Fundo de População da ONU (Organização das Nações Unidas) e Georgia Silva, também assessora técnica da ONU para discutir questões relacionadas à gravidez na adolescência.

De acordo com as técnicas da ONU, ainda não há levantamento fechado sobre os números em Cascavel e região: “Estamos fazendo esse levantamento para saber qual é a realidade de cada município para traçarmos metas de trabalho a serem desenvolvidas com esse público cuja faixa etária gira de 10 a 19 anos”, esclareceu Cintia Cruz.

A ideia é desenvolver ações de orientação com as comunidades usando as estruturas já existentes em cada município e capacitar os servidores na abordagem e orientação as adolescentes.

Projeto para o oeste

A parceria entre a Itaipu Binacional e o UNFPA (Fundo de População das Nações Unidas) tem como objetivo trabalhar os 51 municípios da região que assinaram o termo de adesão ao projeto, trazendo uma experiência positiva para a Tríplice Fronteira ao realizar ações para a prevenção e redução da gravidez não intencional na adolescência.

O projeto conta com ações em quatro frentes: saúde, educação, gestão do conhecimento e comunicação. As ações também tem foco no desenvolvimento socioeconômico, criando e ampliando oportunidades para que adolescentes e jovens ajudem na construção de serviços acolhedores de saúde e também tenham garantidos condições de ampliar sujas habilidades para a vida e competências socioemocionais.