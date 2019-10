Oeste recebe nesta terça-feira encontro de núcleos da Ocepar

A região Oeste será uma das quatro do Paraná a receber, na última dezena de outubro, encontros dos Núcleos Cooperativistas da Ocepar. Será nesta terça-feira, 22 de outubro, a partir das 9h, na Associação Atlética Coopavel – BR-467, na saída para Toledo. Também serão realizadas reuniões semelhantes no Centro-Sul, Sudoeste e Norte/Noroeste do Estado.

A recepção aos participantes será às 8h30 e a abertura ocorrerá 30 minutos depois com a participação das cooperativas anfitriãs. Às 10h vai ser apresentado resultado da pesquisa sobre a imagem e posicionamento das marcas das cooperativas do Paraná. As informações serão trazidas pelo doutor Claudio Shimoyoma.

A programação terá sequência às 11h com o Programa do Trabalho Seguro e Sustentável, com o doutor Ernesto Emir Batista Júnior. Às 12h, os presentes debaterão sobre assuntos de interesse das cooperativas com a diretoria da Ocepar.

Na ocasião, será feito relato sobre o PRC-100 e apresentação do Programa CooperUniversitário. O encerramento está agendado para as 13h30. Informações adicionais sobre o evento podem ser conseguidas pelos telefones (41) 3200-1105 e 3200-1104.

O PRC-100

O PRC-100, ou Paraná Cooperativo 100, é o planejamento estratégico do cooperativismo paranaense. Lançado em maio de 2015 pelo Sistema Ocepar (Organização das Cooperativas do Paraná), o PRC 100 quer dobrar o faturamento das cooperativas e chegar aos R$ 100 bilhões nos próximos anos. No exercício de 2018, as cooperativas ligadas ao Sistema alcançaram faturamento de R$ 83,7 bilhões.