Oeste perde um dos seus pioneiros; Helmuth Kaefer foi precursor do agro

Nos anos 50, Helmuth com seu caminhão Chevrolet trazendo caravana de colonos do Sul para comprar terras na região de Toledo- Foto: Divulgação

Toledo – A região oeste do Paraná se despede de um dos seus pioneiros que foi um dos mais importantes precursores da avicultura e da suinocultura paranaense.

Patriarca da família Kaefer, Henrique Helmuth faleceu aos 96 anos nessa sexta-feira (20). Ele estava internado no hospital havia duas semanas e teve falência múltipla de órgãos.

Helmuth foi um dos pioneiros gaúchos que chegaram ao oeste nos anos 60. Comerciante e caminhoneiro, estabeleceu uma pequena venda em Dois Irmãos, interior de Toledo. Entre os anos 1950/1960, trouxe do interior do Rio Grande do Sul dezenas de colonos em caravanas e mudanças para colonizar a região oeste do Paraná.

Nos anos 70, com loja agropecuária e distribuição de ração, foi precursor dos negócios na avicultura e na suinocultura, advindo através de seus filhos as empresas de abate de aves, suínos, ovos e pintinhos Globoaves e Diplomata, geradoras do desenvolvimento do agro e de muitos empregos nas regiões oeste e sudoeste do Paraná.

“Mesmo sabendo que um dia isso vai acontecer, é um momento difícil… Ele foi um homem que lutou bastante e teve muitas vitórias. É um exemplo de honra e decência para a família e a todos os seus amigos”, disse Alfredo Kaefer, um dos filhos de Helmuth.