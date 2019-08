Oeste é representado em Congresso de Segurança Alimentar

O Município de Santa Helena integrou, ao lado de outros quatro representantes da região oeste, a 5ª Conferência Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional, realizada nesta semana em Curitiba, com o tema “Comida no Campo e na Cidade – O que temos e o que queremos”. O evento fez parte de um cronograma que teve as conferências municipais, macrorregionais e será encerrado com a 6ª Conferência Nacional. Ao todo, 383 municípios realizaram as conferências municipais com a participação aproximada de 20 mil pessoas. No Estado foram 14 conferências macrorregionais. No oeste houve a participação conjunta das regionais de Cascavel e de Toledo.

Na conferência estadual foram analisados os avanços e desafios da implantação das políticas públicas, além de uma reflexão e balanços dos programas desenvolvidos com relação à segurança alimentar e nutricional.