Odontologia de excelência: acadêmicos realizam a primeira visita técnica

Com o propósito de inovar o aprendizado, os acadêmicos do curso de Odontologia do Centro Universitário de Cascavel – Univel realizaram a primeira visita técnica, que aconteceu na Unidade Saúde da Família Santo Onofre. Os alunos foram recepcionados pelo gerente da Divisão de Saúde Bucal, Shady Yassine, o gerente da Divisão de Atenção Primária, Ali Haidar, e pela coordenadora da USF Santo Onofre, Marisa Alves de Souza. “É uma visita muito importante para que os alunos possam conhecer o que o município de Cascavel fornece enquanto serviço de saúde focado na odontologia. Nós, enquanto responsáveis, entendemos que, por meio das visitas técnicas, os acadêmicos conseguem ter uma noção real de como é a rotina de uma equipe de saúde bucal que oferece atendimento odontológico para a população”, ressalta Shady Yassine.

Para a coordenadora do curso de Odontologia da Univel, Dayane Silva, essas atividades aproximam o acadêmico do universo profissional, proporcionam uma formação ampla e de acordo com a realidade. “Durante a visita, os alunos puderam conhecer as atividades realizadas como: fluxo de funcionamento, planejamento de atendimento aos pacientes, composição do capital humano e estrutura física”, explica Dayane.

O município de Cascavel foi certificado com excelência sendo o 1º do Paraná e o 2º do Brasil em saúde bucal, reconhecido no Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal dentre os municípios que valorizam o atendimento nesta área no País.

Para a acadêmica Alana Aléxia Anguita Louro, a visita foi surpreendente. “Eu me surpreendi com o atendimento realizado na USF Santo Onofre, foram muitas novidades que me ajudaram e entender como é a odontologia na prática”, conta Alana.

No mesmo dia, os alunos também visitaram uma clínica odontológica particular para entender seu funcionamento. “O objetivo foi fazer com que os alunos pudessem associar a teoria à prática dentro do âmbito público e do particular. Foi uma novidade, eles tiveram acesso a realidades de diferentes áreas da odontologia”, conclui a professora da disciplina de Planejamento e Saúde Pública, Marilis de Fátima Erdemann.