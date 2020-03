Obras públicas emergenciais e essenciais continuam em andamento

Obras públicas em andamento no município, de caráter emergencial e essenciais ao interesse coletivo, ou por se encontram em estágios que a paralisação colocaria o projeto em risco, continuam em andamento. O decreto 069/2020 suspende, por 7 dias (a partir de 24/03), “obras de construção civil privadas e públicas, salvo quando estas forem urgentes e essenciais ao interesse coletivo”. Caso do canal aberto no interior do Bosque dos Xetá, que recebe grande volume de águas nos períodos de chuva. “Uma chuva forte colocaria a perder todo o trabalho já executado”, explicou o prefeito Celso Pozzobom.

Obras no aeroporto, e no ginásio de esportes também não foram paralisadas.

Tiago Boing/Assessoria-PMU