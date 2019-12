Obras da PCH Bela Vista avançam no Sudoeste

O canteiro de obras da Pequena Central Hidrelétrica (PCH) Bela Vista está movimentado. Cerca de 300 pessoas já trabalham no empreendimento que está sendo construído no Rio Chopim, entre os municípios de Verê e São João, no Sudoeste do Estado.

Além dos serviços de escavação de acessos e dos locais onde serão erguidas as edificações, foi iniciado o lançamento de concreto na estrutura que será usada para desviar temporariamente o Rio Chopim e, também, no trecho do leito onde será construída a barragem.

A instalação da PCH começou em junho deste ano e deve ser concluída em 2021. A energia a ser produzida pela central hidrelétrica foi vendida no leilão de energia nova A-6 realizado pela Aneel em 31 de agosto de 2018. Bela Vista terá 29 megawatts (MW) de potência instalada, o que significa que vai gerar energia suficiente para atender até 100 mil pessoas.

“As obras estão seguindo muito bem, dentro do cronograma previsto. Além dos trabalhos no canteiro, temos equipes atuando também na execução de programas sociais e ambientais e na negociação das áreas que futuramente serão ocupadas pelo reservatório e pela área de preservação permanente da PCH”, destaca o diretor de Geração e Transmissão da Copel, Moacir Carlos Bertol.

NA PRÁTICA – Enquanto parte da equipe da Copel fiscaliza as atividades no canteiro de obras, outro grupo se dedica ao acompanhamento da fabricação dos equipamentos da PCH nas fábricas.

A Casa de Força da PCH Bela Vista terá três grupos de turbinas e geradores. As turbinas já começam a tomar forma na fábrica da Semi Industrial em São José dos Pinhais (PR). Elas serão do tipo Kaplan tubular “S” jusante de eixo horizontal e suportarão vazão de 75 metros cúbicos por segundo.

A previsão é que o transporte dos componentes da turbina para a obra inicie em meados de 2020 para que a montagem aconteça na casa de força. O componente mais pesado de cada turbina da PCH Bela Vista é o distribuidor, com aproximadamente 30 toneladas.

Os geradores estão sendo fabricados pela WEG, em Jaraguá do Sul (SC) e também devem chegar ao canteiro na metade do ano que vem. Cada turbina terá um gerador acoplado. O peso total de um gerador completo é de aproximadamente 90 toneladas.