OBMEP – Inscrições para a 16ª edição podem ser feitas até o dia 20 de março

As inscrições para a 16ª edição da Obmep (Olimpíada Brasileira de Matemática) estão abertas e os estudantes devem ficar atentos ao prazo, que vai somente até o dia 20 de março.

Enquanto isso, é importante fazer uma boa revisão do conteúdo. De acordo com Elza Midori Yamamoto, bacharel em Química formada pela USP (Universidade de São Paulo), o estudo da disciplina deve ser feito regularmente: “O que faz a diferença é estudar um pouquinho todos os dias”.

Outra dica para ajudar na preparação é resolver questões de edições anteriores da Obmep, pois ajuda a entender como os assuntos são cobrados. Entre os materiais didáticos oferecidos pela instituição estão videoaulas, banco de questões, provas de anos anteriores, simulados, apostilas e uma seção de links interessantes.

“Conhecer o estilo das questões para se acostumar a ele é fundamental. Com o treinamento, é possível desenvolver a habilidade e a agilidade na resolução dos problemas, pois o tempo é muito relevante. Além de tudo, é possível identificar as eventuais dúvidas que possam surgir”, diz Elza, executiva do Kumon há quase 30 anos e gerente pedagógica do setor de Matemática.

Além de estabelecer um horário definido, é recomendado montar um planejamento de estudo e ter um local específico para estudar em casa, se possível um cômodo iluminado, organizado e longe de distrações, para que a criança consiga realizar os exercícios e se concentrar.

O aluno que irá fazer a prova da Obmep deve focar na lógica, no raciocínio e na criatividade.

Segundo Elza, o teste não é baseado somente em aplicações de fórmulas, é preciso pensar e raciocinar estrategicamente. Elas são aplicadas com o objetivo de despertar o interesse dos alunos, mostrando que a matemática é muito abrangente, indo bem além das contas básicas das quatro operações.

A última dica, e não menos importante, é ler os enunciados com muita atenção. É fundamental compreender muito bem os enunciados para resolver as questões corretamente, de acordo com o que está sendo pedido ou apresentado. Uma palavra não lida pode levar a uma interpretação errada da questão.

A prova da primeira fase será no dia 26 de maio para alunos do 6º ano do Ensino Fundamental até último ano do Ensino Médio. Mais informações pelo site www.obmep.org.br.