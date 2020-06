Óbito suspeito por Coronavírus é descartado em Tupãssi

A Secretaria Municipal de Saúde de Tupãssi, conforme Boletim do Coronavírus no município, informou domingo (28) que o óbito suspeito por Covid-19 de um senhor de 86 anos que faleceu no dia 23 de Junho, foi descartado, através do exame método RT-PCR realizado pelo laboratório Central do Estado – Lacen.

A Secretaria de Saúde também saliente que existem protocolos do Ministério da Saúde, ou seja, que devem ser seguidos por todos os municípios, de como proceder em casos de óbitos de pessoas que apresentam sintomas respiratórios sendo obrigatório inclusive, constar nos casos suspeitos, confirmados ou descartados no Boletim do município, visto que, os números de casos nas cidades não podem ser ocultados da população e dos órgãos de controle.

Foi informado também, que o município apresentou mais 04 casos em investigação, 14 foram descartados e tiveram mais 6 casos positivos, totalizando 53 casos confirmados de Covid-19 em Tupãssi.