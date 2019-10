O Parque Tecnológico de Itaipu está com editais abertos para bolsistas em diferentes modalidades

O Parque Tecnológico Itaipu (PTI) está com editais abertos para seis bolsas de pesquisa relacionadas ao desenvolvimento de projetos executados em toda a região. A duração das bolsas varia de seis meses e um ano, assim como os salários que vão de R$ 400,00 e R$ 4.100,00, dependendo da modalidade.

Entre as áreas de conhecimento contempladas estão Ecologia, Biologia, Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica, Engenharia Civil e Geotecnia. O local da execução das atividades varia de acordo com cada vaga, podendo ser no próprio PTI – na sede da Universidade Federal da Integração Latino-Americana (Unila) ou no Centro de Estudos Avançados em Segurança de Barragens (Ceasb) – ou na Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) – tanto no Campus Pato Branco como no Campus Francisco Beltrão.