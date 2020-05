O Paraná registra a história do automobilismo de Cascavel

Em seus 44 anos de existência, o Jornal O Paraná registrou, dentre tantas, a história do automobilismo de Cascavel. Suas páginas narra a trajetória do esporte que projetou a cidade para o Brasil e para o mundo e de muitos personagens que fizeram história no automobilismo.

Um dos marcos é o próprio Autódromo Zilmar Beux, o terceiro a ser construído no Brasil e o primeiro em uma cidade do interior. Foi inaugurado (asfalto) em 1973 e revitalizado em 2012.

Além de projetar Cascavel, o autódromo também trouxe especialização para diversos profissionais. Os preparadores daqui se destacaram, construíram carros e levaram pilotos ao estrelato.

Em Cascavel, Pedro Muffato, que já era referência como piloto, construiu o chassis Muffatão que alavancou a Fórmula 2 e a Fórmula 3 Brasileira e Sul-Americana. Depois, Cascavel sediou a equipe de Ângelo Giombelli na Stock Car e atualmente a Capital do Oeste é sede da equipe MRF da Stock Light.

Hoje, quando alguém pergunta onde tem um bom preparador (de chassis ou motor de carro ou de kart), assessor de imprensa, fotógrafo, geradora de imagens (a Máster é referência na América do Sul) e coach (treinador de pilotos), a resposta é simples: lá em Cascavel.

Pilotos

A equipe de reportagem do Jornal O Paraná acompanhava, registrava e divulgava cada acontecimento, cada evolução. Assim como narrou os desafios dentro e fora das pistas que fizeram crescer grandes nomes do automobilismo.

Centenas de pilotos de Cascavel se destacaram nos cenários estadual e nacional. Para não cometer injustiças, cabe destacar os que conquistaram títulos nacionais, como Ângelo Giombelli (tricampeão da Stock Car), David Muffato (campeão da Stock Car), Diogo Pachenki (campeão da Stock Light), Leandro Zandoná, Luiz Fernando Pielak e Daniel Kaefer (Festival de Marcas).

No kart, o Kartódromo Delci Damian também fez com que Cascavel ganhasse projeção. Já sediou os Brasileiros de 2012 e 2019 e a Copa Brasil de 2016. Os cascavelenses campeões são Jaime Melo Júnior (bicampeão brasileiro), Guilherme de Conto e André Pedrali (campeões brasileiros. Gustavo Myasava, Márcio do Lago, Marcos Fernandes dos Santos e Maurício Zaffari são campeões da Copa Brasil, ao passo que Edgar Bueno Neto é campeão da Copa das Federações.

O Jornal O Paraná também acompanhou a empolgação dos brasileiros com a Fórmula 1, tendo campeões como Emerson Fittipaldi, Nelson Piquet e Ayrton Senna.

O que é história no automobilismo de Cascavel está registrado nas páginas de O Paraná ao longo desses 44 anos.