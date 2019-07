O incenso de cada signo

Os Egípcios foram o primeiro povo a usar o incenso em seus rituais sagrados, realizados nos templos. O incenso egípcio resultava de uma combinação de dezesseis ingredientes, os quais eram misturados de acordo com fórmulas místicas. Era feito com mel, vinho, passas, resina, entre outros ingredientes, e servia para fins tanto místicos com medicinais. Os cristãos só começaram a usar incenso no século V, e por volta do século XIV passou a ser integrado na Missa solene. O incenso também era usado como oferenda aos deuses – um dos Reis Magos ofereceu incenso ao Menino Jesus.

Representando o Elemento Ar, o incenso simboliza o espírito, a alma que se eleva. O seu fumo leva os desejos aos céus e ajuda a alma a libertar-se.

O incenso é composto por materiais provenientes de plantas aromáticas que também são combinadas com óleos essenciais e que ardem lentamente, libertando um aroma purificador.

Existem vários tipos de incenso, de acordo com as plantas de que são feitos, cujas propriedades fazem com que cada um seja mais adequado para determinado fim. Por exemplo, os incensos de arruda e de alecrim são especialmente eficazes para repelir a energia negativa e criar uma atmosfera protetora. Hoje em dia encontram-se no mercado incenso em pau, em cone, em vareta, com tamanhos maiores ou menores.

Percorrer toda a sua casa com um pau de incenso incandescente, permitindo que o fumo se espalhe por todas as divisões, ajuda a afastar as energias negativas e a proteger a sua casa e todos os que nela habitam.

Para escolher o incenso é preciso levar em consideração o seu signo do Zodíaco. De acordo com a personalidade e com a energia própria de cada signo, estes são os incensos que mais beneficiam os seus nativos, trazendo-lhes bem-estar, harmonia, equilíbrio e sucesso:

Carneiro – Mirra, baunilha e flor de laranjeira.

Touro – Sândalo, orquídea e cravo.

Gêmeos – Canela, jasmim e eucalipto.

Câncer – Cânfora, benjoim e pinho.

Leão – Rosa Branca e cedro.

Virgem – Alecrim, eucalipto e gengibre.

Libra – Rosas, calêndula e açafrão.

Escorpião – Bergamota, cedro e erva-doce.

Sagitário – Alfazema, canela e olíbano.

Capricórnio – Arruda, benjoim e cravo da Índia.

Aquário – Cedro, flores do campo, eucalipto e rosa branca.

Peixes – Violeta, alecrim, alfazema e cânfora.