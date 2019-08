O futuro do campo em congresso

Representantes do cooperativismo participaram nesta semana de discussões acerca do momento atual do agronegócio brasileiro durante a edição 2019 do Congresso Brasileiro do Agronegócio, promovido pela Abag (Associação Brasileira do Agronegócio) e B3 – Brasil, Bolsa, Balcão, em São Paulo.

O evento contou com a presença do superintendente do Sistema OCB, Renato Nobile, dos presidentes José Roberto Ricken (Sistema Ocepar) e Edivaldo Del Grande (Sistema Ocesp), da ministra da Agricultura, Tereza Cristina, do governador em exercício de SP, Rodrigo Garcia, e da diretora da Abag, Mônika Bergamaschi, além de líderes do setor e produtores rurais.

A palestra inaugural foi ministrada por Jingtao Chi, presidente da COFCO Internacional, gigante chinesa do agronegócio. O tema abordado foi o mercado chinês e a produção sustentável do Brasil, que está plenamente em sintonia com a temática central do Congresso deste ano, que é Agro: Momento Decisivo.

Debates

A programação incluiu debates sobre a redução do Custo Brasil, sobre os mecanismos financeiros e sobre os pilares para o futuro do setor. Dentre os debatedores, estiveram grandes nomes da economia, da política, da agricultura e de empresas e consultorias de dentro e fora do país. Assuntos ligados às áreas de conectividade, gestão e sustentabilidade também permearam as discussões.