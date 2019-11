O eremita é o arcano do mês de novembro

O Arcano do mês de novembro é o Eremita, carta dos Arcanos Maiores do Tarot , que tem como significado procura e solidão. “O Eremita” simboliza a necessidade de voltarmos para dentro de nós mesmos e encontrar respostas que estamos procurando. O arcano nos indica desligar a mente e usar o silêncio para ter iluminação e autoconhecimento. O iniciado, o buscador, quem alcança a sabedoria, a iluminação e capacidade de reavaliar os objetivos de vida são alguns dos símbolos desta carta.

“O Eremita” aconselha que em novembro nos aprofundemos em questões pessoais através da meditação, do isolamento e da concentração. Ele destaca a importância de ouvirmos nossa voz interior, a nossa intuição e a voz de Deus que está dentro de nós.

O Eremita é representado por um homem, de idade avançada, que está de pé, com um bastão na mão esquerda servindo de apoio – o bastão representa o conhecimento e a sabedoria que a idade lhe traz. A mão direita levanta uma lanterna até a altura de seu rosto, que simboliza não apenas a luz física, mas também a sabedoria que ajuda a enxergar claramente os obstáculos à frente. O senhor está ilustrado de três quartos, com o rosto virado para a esquerda. Ele veste uma túnica e um manto em tom de azul com o forro amarelo. Seu capucho parece ser uma continuação da túnica e é arrematada uma borda amarela. O fundo da gravura não tem cor e o chão é amarelo estriado de listras negras, semelhante ao reverso do manto.

O Arcano do mês no amor simboliza a cautela e a necessidade de avaliar antes de construir um relacionamento ou um vínculo mais profundo com alguém. Quem for precavido vai construir um futuro mais promissor e feliz, sem riscos de errar e se machucar cada vez mais profundamente.

“O Eremita” aconselha cautela profissional em novembro. Será um momento para ter calma, aguardar e refletir. Não haja por impulso, pense melhor, seja prudente e evite passar por situações embaraçosas. Provavelmente, será um tempo em que você não terá muita clareza de ideias para resolver problemas.

Fonte: Wemystic