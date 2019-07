O adeus a João Gilberto, lenda da bossa nova

O Brasil perdeu neste sábado (6) um dos músicos mais importantes da cultura nacional. João Gilberto morreu aos 88 anos.

Um dos ícones da bossa nova, responsável por revolucionar a maneira de cantar e tocar violão, ele deixa três filhos, João Marcelo, Bebel e Luisa.

Amigos do cantor informaram que ele passava por um exame quando teve complicações. O corpo deverá passar por uma autópsia.

Nascido em Juazeiro, na Bahia, em 1931, João Gilberto estreou em 1959, com o disco Chega de Saudade, que, junto aos álbuns seguintes, O Amor, o Sorriso e a Flor (1960) e João Gilberto (1961), ajudaram a criar, popularizar a internacionalizar a bossa nova.

Na última década, a desordem jurídica e financeira de João Gilberto ganhou mais espaço na mídia do que as suas criações. Há mais de uma década longe dos palcos, poucas vezes era lembrado pelo que o alçou ao posto de um dos artistas mais respeitados do Brasil: sua música.

O artista aguardava uma indenização milionária da gravadora EMI, dona do antigo catálogo da Odeon, responsabilizada por falhas na remasterização dos LPs Chega de Saudade (1959), O Amor, o Sorriso e a Flor (1960) e João Gilberto (1961), reunidos no CD O Mito (1988), que também empacotou faixas de João Gilberto Cantando as Músicas do Filme Orfeu do Carnaval (1959). Em março deste ano, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ) confirmou a vitória do músico em segunda instância.

Independente dos ruídos na sua vida nos últimos anos, João Gilberto foi o responsável por levar a música brasileira para o mundo. Antes dele, a música popular brasileira era vagamente conhecida. João Gilberto modificou e fixou nossa música com ritmo e melodia de tal forma que pudesse ser executada por músicos de qualquer lugar do mundo. Foi um divisor de águas.

Confira no vídeo abaixo uma de suas últimas apresentações, em São Paulo, no ano de 2008.