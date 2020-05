Número de infectados por covid-19 no Paraná chega a 1.656, mortos são 104

A Secretaria de Saúde atualizou na tarde desta quinta-feira (7), as informações relacionadas à covid-19 no Paraná; são 30 novas confirmações e três mortes. O monitoramento da Sesa apresenta então 1.656 casos de pessoas diagnosticadas com o Sars-CoV-2, destas 104 morreram pela covid-19.

As três pessoas que morreram na quarta-feira (6) estavam internadas. São dois homens, um residente de Cambé, de 62 anos, e outro de Maringá, de 49 anos, e uma mulher de 80 anos que morava em Curitiba.

ÓBITOS – 42 cidades paranaenses têm mortes confirmadas pela covid-19. A capital tem o maior número, são 27 óbitos, Londrina registrou 14, Maringá seis, Campo Mourão, Cascavel e Paranavaí tem quatro óbitos por município em decorrência da doença causada pelo novo coronavírus. Fazenda Rio Grande tem três. Em Apucarana, Campo Largo, Foz do Iguaçu, Guaíra, Ivaiporã, Paranaguá e Pinhais foram dois falecimentos pela covid-19 em cada cidade.

Arapongas, Araruna, Bandeirantes, Cambé, Campina da Lagoa, Campina Grande do Sul, Cianorte, Guairacá, Iretama, Jussara, Manoel Ribas, Mirador, Pato Branco, Primeiro de Maio, Quatiguá, Ribeirão do Pinhal, Santa Fé, Santa Mônica, Santo Antônio do Caiuá, São João do Caiuá, São João do Ivaí, São José dos Pinhais, Siqueira Campos, Tamboara, Terra Boa, Umuarama, Uraí e Verê tem juntos 28 óbitos pela doença, sendo um em cada município.



CONFIRMAÇÕES – Os novos casos confirmados são de residentes em: Apucarana (4), Campina Grande do Sul (1), Campo Largo (3), Colombo (1), Curitiba (7), Foz do Iguaçu (1), Guaraci (1), Itaperuçu (1), Lapa (1), Mallet (1), Paranavaí (1), Pinhais (1), Piraquara (1), Ponta Grossa (2), São João do Caiuá (2), Tamboara (1) e Telêmaco Borba (1).

São 140 cidades com confirmações pela covid-19. Curitiba registra 506 casos, Londrina tem 109, Cascavel 86, Maringá 63, Paranavaí 56, Foz do Iguaçu 50 e Campo Mourão tem 42 registros. São João do Caiuá possui 31 residentes com diagnóstico confirmado, Pinhais e São José dos Pinhais 25 cada uma das cidades. Fazenda Rio Grande e Cianorte registram 24 confirmações cada uma, em Apucarana e Campo Largo são 22 ocorrências/cada e Ponta Grossa registrou 21 casos até esta quinta-feira (7). Telêmaco Borba tem 20 casos e outros 124 municípios registram entre um e 19 casos.

DIFERENÇAS DE CONFIRMADOS – O Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (CIEVS), que faz parte da Diretoria de Atenção e Vigilância da SESA, contabiliza apenas os casos confirmados com resultados positivos de testes rápidos realizados com o produto do fabricante One Step Test, enviado pelo Ministério da Saúde.

RECUPERADOS – 644 são considerados recuperados, de acordo com os dados dos pacientes da planilha de monitoramento da Vigilância Epidemiológica da Sesa. Os dados de Curitiba, consultados do site da capital mostram outros 487 considerados recuperados.

RESIDENTES DE FORA – Pacientes que moram em outros estados e que tiveram o diagnóstico no Paraná são 22, duas novas confirmações foram contabilizadas nesta quinta-feira (7) ao monitoramento da Sesa. Ambos são moradores do Pará, no norte do país. Três pessoas residentes de outros locais morreram em decorrência da Covid-19.

Consulte o informe completo aqui.