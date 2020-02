Novos valores fazem prefeitos lindeiros repensarem consórcio

Santa Helena – Prefeitos, vereadores, secretários e departamentos jurídicos das gestões municipais participaram nessa quarta-feira (19) da Assembleia Geral Ordinária do Conselho de Desenvolvimento dos Municípios Lindeiros ao Lago de Itaipu para retomar as negociações sobre a execução de asfaltamento pelo Cindepar (Consórcio Público Intermunicipal de Inovação e Desenvolvimento do Estado do Paraná), responsável pela operacionalização dos conhecidos “kits asfálticos”.

O presidente do Cindepar e prefeito de Sabáudia, Hugo Manueira, explicou que o consórcio vinha operando com prejuízos e por isso novas propostas de valores foram apresentadas aos prefeitos.

Uma proposta é para o tratamento superficial triplo (TST), diretamente em cima da pedra irregular e outra é com a correção das pedras e pintura de ligação para posteriormente aplicar o TST. “O consórcio não visa lucro, mas também não pode ter prejuízo, o que vinha ocorrendo”, argumentou.

Diante da nova situação, as administrações municipais acordaram que em dez dias serão apresentados seus pareceres a respeito do interesse em executar os serviços por intermédio do consórcio. “Temos esse convênio com a Itaipu Binacional e precisamos cumprir o estabelecido. Aguardamos esse prazo para tomarmos uma decisão em conjunto”, destaca o presidente do Conselho dos Lindeiros, Leomar Rohden.

Segundo ele, os prefeitos que não concordarem com os novos valores podem decidir sair do consórcio ou simplesmente não contratar o serviço.