Novos leitos de UTI são habilitados na ala Covid-19 do Hospital Municipal de Foz

A Prefeitura de Foz do Iguaçu implantou cinco novos leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) na ala Covid-19 do Hospital Municipal Padre Germano Lauck, totalizando agora 25 leitos de UTI para pacientes com o novo coronavírus.

De acordo com o prefeito Chico Brasileiro, outros cinco leitos podem ser implantados ainda esta semana, conforme a demanda.

Os novos leitos foram adaptados da enfermaria da ala Covid. Cada leito conta com cama elétrica, monitor cardíaco e ventilador pulmonar.

“Os esforços estão sendo feitos para expandir os leitos e garantir o atendimento à população”, disse o prefeito Chico Brasileiro. “Nosso maior problema hoje não são os leitos de enfermaria, e sim os de UTI, por isso estamos tomando todas as medidas necessárias para garantir o tratamento a todos”, reforçou.

O Hospital Municipal registrou neste domingo (28), 20 pacientes internados na UTI, 15 na enfermaria e 10 em leitos de isolamento transitórios. Neste domingo Foz também registrou 82 novos casos de coronavírus, totalizando 754 casos da doença.