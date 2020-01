Novos expositores são selecionados para a Feira do Teatro

O Departamento de Turismo, vinculado à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, selecionou expositores para vagas abertas na Feira do Teatro de Cascavel. O processo atraiu 52 inscrições para as sete vagas previstas no edital 004/2019.

As vagas disponibilizadas serão preenchidas nas categorias artes visuais, produtos manuais, produtos étnicos, produtos alimentícios, artesanais, embalados e food-trucks ou trailers para comercializar alimentos na praça de alimentação da feira. Também será mantido um cadastro reserva com validade de seis meses e foram aceitas inscrições para produtos artesanais diversos.

O processo foi realizado por uma Comissão de Avaliação e Seleção composta por representantes do Conselho Municipal de Turismo, Conselho Municipal de Políticas Culturais, Governança da Feira do Teatro, Vigilância Sanitária e Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico.

Conforme a coordenação da feira, o número de inscritos aumentou devido aos bons resultados obtidos com a realização da feira dominical. A qualidade dos produtos também tem melhorado a cada edital, fomentando a economia criativa no município.

A previsão de publicação do Edital com o resultado classificatório é no dia 14 de fevereiro e os novos expositores deverão iniciar na Feira do Teatro no dia 1º de março, data do segundo aniversário da feira.