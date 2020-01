Novo Sarandi: Após reforma, Unidade de Saúde retoma atendimentos

Nos últimos meses a Unidade de Saúde de Novo Sarandi que atende cerca de 3 mil pessoas, passou por uma reforma e ampliação da sua estrutura física, atualmente conta com aproximadamente 300m² de espaço físico.

Moradores de Novo Sarandi, interior de Toledo, estão satisfeitos com o retorno dos atendimentos na Unidade Básica que atende o programa Estratégia Saúde da Família ( ESF ) na última quinta-feira (2). A reforma e ampliação faz parte do Plano de Governo. No total, foram investidos quase R$ 400 mil nas obras de revitalização da Unidade.

Conforme o morador, Justino Folmann, de 64 anos, a reforma é muito esperada pela comunidade. “ O atendimento aqui é muito bem, quando precisei fui muito bem atendido pela equipe até com ambulância. Nós estamos contente com a obra”.

O prefeito Lucio de Marchi lembra que vários equipamentos da rede pública estão passando por reformas, entre eles unidades de saúde, escolas, centros municipais de educação infantil, entre outros. “A prioridade é manter os serviços em funcionamento e dar melhor atendimento à população”, destacou o prefeito.

“Agradeço a secretária de Saúde Denise, que se empenhou desde o início para poder viabilizar uma grande reforma, uma grande ampliação da estrutura e efetivação da equipe através do Programa Estratégia Saúde da Família, promovendo assim melhorias no cuidado à saúde da comunidade local”, complementa o prefeito.

“Precisamos ressaltar que o cuidado que nós temos que ter primeiramente é com o serviço de atenção básica, se nós temos uma unidade de saúde resolutiva, a comunidade fica satisfeita porque nós ao invés de cuidarmos da doença, cuidamos de manter a saúde da população, é isso que é o mais importante”, comenta a secretária de saúde Denise Liell.

A Unidade de Novo Sarandi funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h30. No local são ofertados os seguintes serviços: consultas clínicas e de enfermagem, curativos, dispensação de medicamentos, sala de vacinas, administração de medicamentos, inalação, encaminhamentos de exames e consultas especializadas. São realizados ações educativas em saúde, através de grupos, encontros na comunidade, escolas e demais espaços comunitários.

MAIS INVESTIMENTOS

Desde o início de 2017, vários equipamentos de Saúde passaram por melhorias e reformas. Além do retorno no atendimento do Mini Hospital, foram concluídas a Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF), e a nova Central de Especialidades Osvaldo Luiz Ricci, além das reformas nas Unidades de Saúde da Vila Industrial, Jardim Porto Alegre, Coopagro e Panorama. A Unidade do Centro de Saúde está em fase final de reforma e até o final deste ano, outras serão revitalizadas como Ouro Preto e Bom Princípio (em obras). Além dessas Unidades revitalizadas, Toledo ganhará uma Unidade nova em Vila Nova; a obra foi viabilizada com recursos do Estado e está quase pronta. Além dela, a Central de Fisioterapia, Reabilitação e Terapias Complementares também em construção.