Novo filme institucional da margem brasileira de Itaipu mostra os novos tempos na hidrelétrica

Começa a ser exibido a partir deste domingo (20), em emissoras de tevês e demais veículos de comunicação, o novo filme institucional da margem brasileira de Itaipu Binacional. Com o slogan, “Novos Tempos. Muito mais Energia”, a campanha terá desdobramentos em várias peças publicitárias, como spots de rádios, anúncios de jornais, outdoors e mídias sociais, entre outras.

“Novos Tempos. Muito mais Energia” reflete a nova gestão de Itaipu, que em oito meses promoveu uma reestruturação organizacional na empresa, com cortes em gastos não essenciais para investir em obras estruturantes, que deixem legado para a população.

O texto do filme sintetiza, em 30 segundos, essa nova Itaipu. O roteiro diz: “Quando uma empresa transforma água em energia e energia em desenvolvimento, ela também se transforma: fica mais eficiente, mais transparente e sustentável. Uma Itaipu todos os dias: que gera o melhor para a sociedade, o melhor para o meio ambiente, o melhor para o Brasil e o Paraguai. E o mais importante: a melhor energia para todos nós. Itaipu Binacional. Novos Tempos. Muito mais Energia”.

A campanha foi criada pela agência Heads, seguindo briefing da Comunicação Social de Itaipu. A produção do vídeo ficou a cargo da produtora Fantástica Filmes, vencedora de vários prêmios.

Nova gestão

A nova gestão de Itaipu, implantada pelo diretor-geral brasileiro, general Joaquim Silva e Luna, no cargo desde fevereiro, gerou uma economia de mais de R$ 600 milhões para a empresa. Esse valor inclui desde o corte de gastos não essenciais no dia a dia, como compra de passagens aéreas e deslocamento de empregados, até a redução do orçamento de 2020, algo em torno de R$ 218 milhões.

Esse saldo positivo equivale aos investimentos que Itaipu fará nos próximos três anos em obras estruturantes, como a Ponte da Integração Brasil-Paraguai, entre Foz do Iguaçu e Presidente Franco, uma das mais esperadas pela população, bem como a Perimetral Leste, e a modernização e ampliação do Hospital Ministro Costa Cavalcanti (HMCC), um dos mais importantes do Sul do País, que atende pacientes do SUS e tem, entre suas especialidades, o atendimento especializado em câncer.

Além disso, Itaipu está investindo em obras no Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu, como a ampliação da pista de cargas, a duplicação da via de acesso e, agora, também nas obras que vão ampliar a pista de pouso e decolagem do terminal. A pista atual é hoje um dos principais gargalos que impedem a cidade de concorrer com grandes destinos turísticos e atrair voos internacionais da Europa e Estados Unidos.

As mudanças adotadas são um reflexo de uma série de medidas adotadas com total transparência em consonância com as diretrizes do presidente Jair Bolsonaro, com base nos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.

Patrocínios

Um dos casos mais emblemáticos de redução de custos foi com patrocínios. As ações e atividades patrocinadas que não tinham aderência à missão da usina foram cortadas. A gestão Silva e Luna deu prioridade aos patrocínios que deixem legado para a população.

A Itaipu

Com 20 unidades geradoras e 14 mil MW de potência instalada, a Itaipu Binacional é líder mundial na geração de energia limpa e renovável, tendo produzido, desde 1984, mais de 2,6 bilhões de MWh. Em 2016, a usina brasileira e paraguaia retomou o recorde mundial anual de geração de energia, com a marca de 103.098.366 MWh. Em 2018, a hidrelétrica foi responsável pelo abastecimento de 15% de toda a energia consumida pelo Brasil e de 90% do Paraguai.