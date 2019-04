Novidade: novo mural de recados para os acadêmicos

Agora os estudantes do Centro Universitário FAG têm um novo local para informações: o novo mural de recados, que fica ao lado do ponto de ônibus do Campus. No mural podem ser divulgadas informações como: aluguel de apartamentos, serviços prestados, noticiar objetos perdidos. Além disso, há também uma lista com telefones úteis, como Polícia Militar e Samu.

A ideia do novo mural é destinar um local específico de informações e, ao mesmo tempo, é um espaço para que os acadêmicos se apropriem, sem precisar colocar informações em lugares que não são próprios para isso, como o ponto de ônibus. “O ambiente foi pensado como algo leve, descontraído e moderno, para combinar com toda a estrutura do câmpus”, aponta Mark Reginatto, diretor de criação da House FAG.